نورلاند: اتفقت مع الكبير على ضرورة حماية الدينار الليبي من التدهور

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قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه اتفق مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي على أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة وحماية الدينار الليبي من التدهور في السوق الموازي.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية اليوم الأربعاء على منصة “إكس”. نورلاند قال: “إن على الليبيين أن كيف يتم إنفاق ثروة بلادهم”.

نورلاند: يجب إضفاء الشفافية على الإنفاق العام

وأضاف نورلاند، أنه اتفق مع الكبير على ضرورة إضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن العملة المزيفة المستوردة يتم استخدامها لشراء الدولار واليورو.

إيراد وانفاق ليبيا

يأتي ذلك في ظل ما كشف عنه مصرف ليبيا المركزي الأربعاء عن إيراد ونفقات ليبيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وكشف المصرف المركزي عن أن إيراد ليبيا بلغ 14.5 مليار دينار ليبي، فيما بلغ الانفاق 10.9 مليار دينار.

المصرف، أوضح في تقريره، أن إيراد مبيعات النفط بلغ 12 مليار، بينما بلغ إيراد الإتاوات نفطية بلغ 02 مليار دينار. وذكر أن إيراد الضرائب بلغ 52 مليون دينار وإيراد الجمارك بلغ 65 مليون، بينما لم يسجل أي إيراد من الاتصالات.

وذكر المصرف المركزي، أن إيراد بيع المحروقات محليا بلغ 30 مليون وإيراد مراقبات الخدمات المالية بالمدن بلغ 219 مليون.

وقال المصرف المركزي، أن نفقات ليبيا خلال نفس الفترة بلغت 10.9 مليار دينار ليبي شاملة فقط المرتبات بـ 10.3 مليار دينار والدعم 623 مليون دينار.

وعن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه، خلال شهري يناير وفبراير 2024، قال المصرف المركزي إنها بلغت 2.9 مليار دولار.

وذكر أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية فبراير 2024 بلغت 9.9 مليار دولار.