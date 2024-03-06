مركز الأرصاد: أمطار متوقعة على الجبل الأخضر.. والطقس مستقر على أغلب ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر بسبب تكاثف السحب فوقها، فيما يكون الطقس مستقرا على باقي مناطق ليبيا.

وأضاف مركز الأرصاد، أن من المتوقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة مطلع الأسبوع المقبل (يومي السبت والأحد) على معظم المناطق الغربية.

وذكر مركز الأرصاد، أن حركة الرياح على مناطق شمال غرب ليبيا شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

مركز الأرصاد: ارتفاع الحرارة بغرب ليبيا

ودرجات الحرارة القصوى بمناطق شمال غرب ليبيا تتراوح ما بين (18–21) مئوية وتسجل زيادة خلال اليومين المقبلين.

وفي شمال شرق ليبيا الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14–20) مئوية.

ووفقا لمركز الأرصاد، فإن حركة الرياح في جنوب غرب ليبيا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21–27) مئوية وتسجل زيادة خلال اليومين القادمين.

أمّا بمناطق جنوب شرق ليبيا، فحركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–27) مئوية.

وحركة الرياح على الساحل الممتد من مصراتة إلى راس لانوف نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح تصل اليوم ما بين 25 إلى 35 عقدة.