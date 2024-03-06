كل حلفائك خانوك يا “ادبيبة”.. لا حلفاء خارجيين دعموه ولا المحليين ساندوه

أخبار ليبيا 24

عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، يجد نفسه في موقف حرج تحت وطأة عزلة دولية وتحديات متزايدة، حيث يواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تنبئ عن زوال حكومته وتحول دون تحقيق أطماعه في الاستمرار في السلطة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل حكومته والعملية السياسية في ليبيا.

تراجع الدعم الدولي والمحلي:

تراجع الدعم الدولي للدبيبة يعتبر أحد أبرز التحديات التي يواجهها، حيث تشير التقارير إلى تحفظ العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية تجاه حكومته، يعزى هذا التحفظ إلى عدم القدرة على تحقيق الاستقرار ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا.

على الصعيد الدولي، يظهر توتر العلاقات بين الدبيبة وبعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما يتضح في تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، وجولاته اليومين الماضيين، إضافة إلى التحركات البريطانية، وهو ما ظهر جليا في قرار مصرف ليبيا المركزي المتصل بلندن، كل ماسبق يعزز من عزلة الدبيبة ويظهر تحولًا في التحالفات الدولية.

تحركات الإخوان المسلمين الإرهابية والمليشيات:

أحد أبرز العوامل التي تؤثر في عزلة الدبيبة هو تراجع دعم تيار الإسلام السياسي، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي كانت تدعمه بقوة في السابق. يبدو أن الإخوان الآن يبحثون عن بديل للدبيبة، يمكنه تحقيق أهدافهم في البلاد، كما يزداد التوتر مع المليشيات المسلحة التي كانت تدعم الدبيبة، مما يجعله أكثر عرضة للتهديدات الداخلية ويعقد من مهمته في تحقيق الاستقرار والسيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد.

التحديات الاقتصادية والمالية:

تواجه الحكومة منتهية الولاية تحديات اقتصادية ومالية هائلة، مما يزيد من ضغوط الدبيبة لتحقيق أحلامه. بالإضافة إلى ذلك، تعاني ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك التضخم المتزايد وارتفاع معدلات البطالة، وفشل الحكومة منتهية الولاية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

خطوات مستقبلية:

تتطلب الأوضاع الراهنة في ليبيا تعاوناً دولياً وتضافر جهود المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. وعلى الدبيبة تغليب الصالح العام واتخاذ قرارات عاجلة لتجاوز الأزمة الراهنة وإفساح المجال لحكومة الجديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية وتحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية.

في النهاية، يتطلب مستقبل ليبيا تضافر الجهود والتعاون الدولي، بما في ذلك الدعم السياسي والاقتصادي إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة، من أجل بناء مستقبل أفضل للبلاد وتحقيق الاستقرار والسلام المنشودين.