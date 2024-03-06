في طريقها إلى الصين.. ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة مليونية

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي، استقبل أول ناقلة مليونية خلال شهر مارس الجاري.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الميناء استقبل الناقلة النفطية (انيرجي تريومف) رست مساء اليوم الأربعاء، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

الناقلة المليونية الأولى خلال مارس

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الأولى منذ مطلع مارس الجاري، لافتا إلى أن الناقلة قادمة من إيطاليا وتحمل علم بريطانيا.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 195 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ضمان استقرار إنتاج النفط

واليوم الأربعاء، بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضمان استقرار إنتاج النفط والغاز والاستثمار فيه ووضع حد لتهريب الوقود.

وقال نورلاند، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس: “أتطلع أنا والقائم بالأعمال برنت الى دعم المؤسسة الوطنية للنفط في عملها على تخفيض حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان للإيفاء بتعهدات ليبيا في إطار مؤتمر الأمم المتحدة 28 لتغير المناخ ولاستغلال أفضل لموارد ليبيا ولحماية المناخ”.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط في عملها لتخفيض حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان للإيفاء بتعهدات ليبيا ضمن مبادرة “نفكر بالغد” التي أطلقها رئيس المؤسسة في مؤتمر الأمم المتحدة 28 لتغير المناخ لضمان الاستغلال الأفضل لموارد ليبيا وحماية المناخ.