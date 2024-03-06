خلال لقائه وفد من مرادة.. أبوزريبة يوجّه بتشكيل لجنة لتقييم احتياجات العمل الأمني بالمنطقة

أخبار ليبيا 24

وجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، بتشكيل لجنة لتقييم احتياجات المديريات ومراكز الشرطة في المنطقة، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير العمل الأمني في بلدة مرادة في الجنوب الشرقي للبلاد.

وأشار أبوزريبة إلى أن اللجنة ستكون مسؤولة عن تقديم توصياتها بشأن الصيانة والإنشاءات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأخرى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مع حكماء وأعيان بلدية مرادة، بحضور رئيس حكماء المنطقة، نصر حمد، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، محمد بشير، بديوان الوزارة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات الأمنية على مستوى المديريات ومراكز الشرطة، كما تم التركيز على تعزيز العمل الأمني وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، وقد تم تسليط الضوء على ضرورة تفعيل عدد من الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استمع أبوزريبة لشروحٍ وافية من الحضور تتضمن الوضع الخدمي والمعيشي بالمنطقة، حيث أكد الحكماء على تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مقارنة بأهمية المنطقة الاستراتيجية وما تحويه من حقول نفطية.

وأشاد الحكماء والأعيان بمجهودات وزارة الداخلية في دعم كافة الإدارات والأجهزة الأمنية، وأثنوا على جهود وزير الداخلية الشخصية في التحرك في كافة أنحاء البلاد، والاطلاع عن قرب على الأوضاع الأمنية في الدولة الليبية.

وأعرب ابوزريبة عن شكره لأعيان وحكماء مرادة على تحملهم مشقة السفر واطّلاعه على جميع الأوضاع الأمنية والخدمية في المنطقة.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على التزام وزارة الداخلية بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين في جميع المناطق.