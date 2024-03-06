خلال لقائه بن قدارة.. نورلاند: ندعم مؤسسة النفط في تخفيض حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان

أخبار ليبيا 24

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضمان استقرار إنتاج النفط والغاز والاستثمار فيه ووضع حد لتهريب الوقود.

بحث ضمان استقرار إنتاج النفط والغاز

وقال نورلاند، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس: “أتطلع أنا والقائم بالأعمال برنت الى دعم المؤسسة الوطنية للنفط في عملها على تخفيض حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان للإيفاء بتعهدات ليبيا في إطار مؤتمر الأمم المتحدة 28 لتغير المناخ ولاستغلال أفضل لموارد ليبيا ولحماية المناخ”.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط في عملها لتخفيض حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان للإيفاء بتعهدات ليبيا ضمن مبادرة “نفكر بالغد” التي أطلقها رئيس المؤسسة في مؤتمر الأمم المتحدة 28 لتغير المناخ لضمان الاستغلال الأفضل لموارد ليبيا وحماية المناخ.

نورلاند يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي

ويقوم المبعوث الأمريكي بجولة في ليبيا، حيث بدئها أمس الثلاثاء بلقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وأكد خلال اللقاء الحاجة إلى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الإنفاق العام، بما يسهم في حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية.

وعرض الكبير أهم الإجراءات التي سيتخذها المصرف للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتعزيز قيمة الدينار الليبي، متطرقا إلى أسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية.