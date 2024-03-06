حكومة الدبيبة: انفقنا 15 مليار دولار خلال 3 سنوات

أخبار ليبيا 24

قالت حكومة عبدالحميد الدبية منتهية الولاية إنها انفقت 15 مليار دولار من الإيرادات المخصصة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأوضحت الحكومة، أن النفقات شملت صيانة الطرق والمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه.

وقالت الحكومة، إنها أن 7.8 مليار دولار على سداد الديون السابقة بقطاع النفط للحفاظ على زيادة الإنتاج والقدرة التخزينية للمرافق النفطية. وأضافت، أن الانفاق اشتمل على 1.8 مليار دولار لمخصصات قطاع الكهرباء.

وقالت إنها انفقت 977 مليون دولار لتوريد الأدوية للمستشفيات و330 مليون دولار للعلاج بالخارج. وأضافت حكومة الدبيبة أنها انقت 1.2 مليار دولار على الطلبة الليبيين والعاملين بالخارج.

الدبيبة ينفي إفلاس الدولة

يأتي ذلك بينما قال الدبيبة إن الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد مجرد افتراءات باطلة هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار.

وقال، إن الحكومة على استعداد للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال. جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة للعام 2024، الذي عقد الثلاثاء في طرابلس.

الدبيبة أضاف أن الحكومة تقترب اليوم من مرحلة جني ثمار المشروعات التنموية وأن مسيرة عودة الحياة مستمرة دون توقف.

وقال: “لازلنا نواصل العمل على إنجاز كل الأنشطة والمشاريع التي تبعث الحياة في عروق الوطن الذي أنهكته الحروب لسنوات”.