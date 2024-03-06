بعد توقفها منذ 2017.. المنطقة الحرة مصراتة تؤكد قرب إعادة تشغيل صوامع الحبوب

أخبار ليبيا 24

أعلنت المنطقة الحرة مصراتة، اليوم الأربعاء، قرب إعادة تشغيل صوامع الحبوب بالمنطقة الحرة بعد توقفها منذ عام 2017 لأسبابٍ فنية وتقنية، مؤكدة أن أعمال الصيانة التي تخضع لها الصوامع هي الأولى من نوعها منذ إنشائها منتصف السبعينيات.

وتحتوي الصوامع على 12 خلية رئيسية قطر الواحدة منها 12 مترا وارتفاعها 45 مترا، بسعة إجمالية تصل إلى 40 ألف طن، للمساعدة في القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب.

وفي يونيو 2022، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للمنطقة الحرة مصراتة.

ودعا الدبيبة الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحرة في مصراتة، مؤكدا أن افتتاح المرحلة الأولى من البنية التحتية في مصراتة على دعم كافة المناطق الحرة في ليبيا، تأدية عملها وفقًا للمعايير العالمية.

وكانت قد أُنشئت المنطقة بقرار اللجنة الشعبية 495 للعام 2000، كأول منطقة تجارية حرة في ليبيا.

وفي أبريل 2023،أكدت المنطقة الحرة بمصراتة استمرار صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها، مشيرة إلى ذلك يأتي تنفيذاً لاستراتيجية إدارة المنطقة الحرة وعملاً بالخطة العامة لتطوير الميناء وتحسين جودة العمل والرفع من القدرة الإنتاجية.

وأكدت المنطقة الحرة حينها أن استمرار العمل على مشروع صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمبنى الخدمي الخاص بها بالمنطقة الحرة بمصراتة يعد الأول من نوعه منذ إنشاؤها في منتصف السبعينات.

وأوضحت المنطقة الحرة أن الصوامع ستساعد في القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، لافتتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 88%.