بئر الغنم تطالب بالإسراع في وضع حل جذري لأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

أخبار ليبيا 24

ناشد الناطق باسم بلدية بئر الغنم، خليفة المزلط، حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والجهات المختصة بالإسراع في وضع حل جذري لأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وقال المزلط في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الحل المؤقت يتمثل في استمرار وتكثيف عمليات الشفط من قبل شركة المياه والصرف الصحي، وسحب المياه خارج المخطط العام.

مطالبا بتزويد البلدية بسيارات شفط المياه، مشيرا إلى أن الحل الجذري لأزمة المياه متمثل في تفعيل قعود البنية التحتية المتوقفة.

وأوضح المزلط، أن هناك عقودا خاصة بالبنية التحتية متوقفة منذ عام 2011 ولم يتم تفعيلها، لافتا إلى أن الحل النهائي للأزمة متمثل في إنشاء شبكة صرف صحي وإمدادات مائية بالمنطقة.

وأضاف المزلط، إن الأزمة لا تزال قائمة، بالرغم من رصد وتسجيل انخفاض في منسوب المياه عن الأيام الماضية.

وأكد المزلط أن اللجنة الفنية العليا تتابع الوضع عن كثب، وقامت بزيارات ميدانية في البلدية، وأن فرق الإصحاح البيئي تعمل على مكافحة الحشرات ورش المبيدات.

تسجيل إصابات بأمراض جلدية

وفي 19 فبراير الماضي، تسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة بئر الغنم الواقعة بالجنوب الغربي لطرابلس، في تسجيل حالات مصابة بأمراض جلدية في المناطق المتضررة.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، افتتاح عيادات جلدية في منطقة بئر الغنم.

وأرسلت إدارات الطوارئ الصحية والخدمات الصحية بالمناطق، والمناطق الصحية المتكاملة، ثلاث فرق طبية تتضمن إخصّائي جلدية وصحة عامة وباطنة وعناصر تمريض، إلى بئر الغنم، بالتنسيق مع مستشفى بئر الأسطى ميلاد للأمراض الجلدية ببلدية تاجوراء.

وأشارت الوزارة إلى الكشف على 215 حالة في العيادات، من بينها حالات داخل مركز إيواء المهاجرين، وتقديم العلاج المناسب لمختلف الحالات.

أزمة بئر الغنم بالتزامن مع زليتن

وأكدت عملها بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية الزاوية الجنوب، وفرق الرصد والتقصي التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في كل من بلديتيّ الزاوية الجنوب ويفرن ومستشفى يفرن العام، ومركز الطب والطوارئ فرع الغربية على تقييم الوضع الصحي بمنطقة بئر الغنم باستمرار، ووضع التدخلات اللازمة على مختلف مستويات الرعاية الصحية الأولية.

وارتفاع المياه الجوفية في بئر الغنم يأتي بالتزامن مع تفاقم الظاهرة في زليتن، إذ تسببت في تضرر عدد من الأحياء. ولا تزال فرق الدراسة، ومن بينها فريق إنجليزي ومصري وآخر يوناني وخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط، لم تظهر أي نتائج حول أسباب ارتفاع منسوب المياه في زليتن.