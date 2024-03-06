انتعاش طفيف لأسعار النفط بعد تجاوز مخاوف نمو الطلب بالصين وأمريكا

أخبار ليبيا 24

انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف بعد تجاوز مخاوف نمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم وتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين في (أوبك +).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الأربعاء، 17 سنتا إلى 82.21 دولارا للبرميل بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.34 دولارا للبرميل بعد تراجعها في اليومين الماضيين.

ويفتقر هدف النمو الاقتصادي الصيني لعام 2024 بنحو 5% الذي تم تحديده، يوم الثلاثاء، إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، ما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في البلاد قد يتأخر هذا العام.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قدرها 200 ألف وظيفة في فبراير بعد ارتفاعها 353 ألف وظيفة في يناير، وفقا لرويترز.

تخفيض إنتاج النفط

وتلقت أسعار النفط الدعم من إعلان، يوم الأحد، بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) مددوا تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وأدى التمديد إلى بعض الضيق في العرض، لا سيما في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطيل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها الحوثي في اليمن التي تقيد البراميل أثناء النقل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأربعاء عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.