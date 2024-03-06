المركز الوطني للصحة الحيوانية: التحصينات ضد الحمى القلاعية لم تصل بعد

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور عبد الرحمن اجبيل، إن التحصينات ضد الحمى القلاعية غير لم تصل بعد.

وأوضح اجبيل في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن المركز قام بتوزيع الإمكانيات الحقلية والمخبرية لمراقبة ورصد مرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي.

وأكد اجبيل، أن ما تم توزيعه يعتبر من مخزون المركز الوطني للصحة الحيوانية، ويبقى غير كافي، بعد انتشار بؤر جديدة.

العمل على الحد من انتشار الحمى القلاعية

وأضاف اجبيل، أن كافة الجهات الضبطية تقوم بواجباتها، ومتعاونة ويتم التواصل معهم باستمرار لمراقبة ورصد المرض والتقليل من آثاره الاقتصادية المدمرة، والحد من انتشار الفيروس عبر إيقاف حركة الحيوانات بين المدن والمناطق، وتطبيق معايير الأمن الحيوي.

إغلاق أسواق المواشي

وأغلقت أسواق المواشي في عدد من المدن والمناطق الليبية بسبب انتشار الحمى القلاعية، إذ سبق أن أعلن عن إغلاق أسواق المواشي في زليتن وترهونة والخمس.

وفي البيضاء، طالب مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بو مباركة، الجهات المسؤولة، بتوفير الإمكانيات من مبيدات ولقاحات وتحصينات للحد من انتشار مرض الجلد العقدي.

وحينها أكد بو مباركة نفوق 113 وإصابة 1000 رأس بقر، بسبب مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.