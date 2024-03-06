المبعوث الأمريكي: نؤيد باتيلي.. ولا بد من حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه عبّر للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، عن دعم بلاده لجهوده القائمة لدفع العملية السياسية بليبيا.

وقال نورلاند، اليوم الأربعاء، إنّ النقاش القائم حول مشاكل الميزانية وانخفاض قيمة الدينار يؤكد على الحاجة الى التنازلات وإلى حوكمة موحدة.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “ندعو كل الفاعلين المؤسساتيين الى المشاركة في حوار لحل العوائق المتبقية التي تقف أمام مسار موثوق نحو الانتخابات”.

المبعوث الأمريكي: لدينا أهداف مشتركة مع اليابان

وفي لقاء مع السفير الياباني قال المبعوث الأمريكي إن لدى الولايات المتحدة واليابان أهداف مشتركة في ليبيا تتمثل في تعزيز التقدم على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي وقت سابق اليوم قال المبعوث الأمريكي إنّه اتفق مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي على ضرورة وجود ميزانية موحدة لليبيا وحماية الدينار الليبي من المزيد من التدهور في السوق الموازي.

وأضاف، أنّه اتفق مع الكبير على ضرورة إضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار الليبي، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن العملة المزيفة المستوردة يتم استخدامها لشراء الدولار واليورو.

وكشف المصرف المركزي عن أن إيراد ليبيا خلال الشهرين الماضيين بلغ 14.5 مليار دينار ليبي، معظمها من مبيعات النفط.

كما كشف المصرف المركزي أن الانفاق العام للدولة بلغ 10.9 مليار دينار اقتصرت فقط على المرتبات بـ 10.3 مليار دينار والدعم 623 مليون دينار.