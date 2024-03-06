القطراني: الحكومة الليبية حريصة على الارتقاء إلى تطلعات الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

قال علي القطراني نائب رئيس الحكومة المعينة من البرلمان إن الحكومة حريصة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب، و التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال لقائه مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، إذ تطرقا خلال اللقاء إلى الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وفقا للحكومة.

وقالت الحكومة الليبية، إن عقيلة والقطراني شددا على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأضافت، أن عقيلة أثنى على جهود الحكومة الليبية في إنجاز عدد من المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن الليبية، مؤكدا على دعمه الكامل لها.

الحكومة الليبية: نؤيد الكبير لوقف الدبيبة عن إهدار المال العام

يأتي ذلك بينما أكدت الحكومة الليبية إنها لازالت تعمل وفق التشريعات النافذة وبالتزام تام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب.

وأعلنت الحكومة ضم صوتها لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى.

واتهمت الحكومة برئاسة أسامة حمّاد، من جديد الحكومة منتهية الولاية بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية على مستويي السوق الرسمي الموازي.

وطالبت الحكومة الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية بالتحقيق ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب الليبي والكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر.