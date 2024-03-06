الدبيبة يطالب كندا بـ”تسهيل شهادات جامعاتها”.. والسفيرة: الليبيون يريدون انتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، وطلب منها تسهيل إجراءات قبول الطلبة الليبيين في الجامعات الكندية، وتبادل الخبرات، فردت السفيرة بأنها تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، بهدف الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

اللقاء بين “الدبيبة” و”سافارد”، انعقد أمس الثلاثاء، وحضره عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية، واحتفى رجال الدبيبة على صفحة حكومتهم بهذا اللقاء.

وعلى الرغم من أن الشارع الليبي يشهد حالة من القلق والتوتر والاحتقان، بسبب فساد حكومة الدبيبة، أول ما فكر فيه رئيس الحكومة الآيلة للسقوط، هو مطالبة السفيرة الكندية بتعاون تعليمي بين جامعات ليبيا ونظيراتها في كندا، ورأى أن الطلاب الليبيين يريدون الآن تسهيلات لدخول تلك الجامعات، هذا ما رآه أولوية بالنسبة لليبيين.

السفيرة تجاهلت كلامه وطالبت بانتخابات

ولم يكن غريبًا أن تتجاهل السفيرة التعليق باستفاضة على طلبه، وأن تتطرق فورًا لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وتؤكد أن بلادها تدعمه بقوة بهدف الوصول إلى الانتخابات.

وبينما يتساءل الشارع الليبي عن اللحظة التي سيشهد فيها نهاية لهذا العبث، بالذهاب للانتخابات وتشكيل مؤسسات منضبطة- ينشغل “الدبيبة” بمحاولة صناعة إنجازات وهمية، ويلتقي السفراء لمجرد كسب الوقت ولفرض نفسه كمتحدث باسم ليبيا وشعبها، رغم أن الليبيين باختلاف أطيافهم لفظوا تلك الحكومة وأعلنوا أن لا شرعية لها، بل وطالبوا بمحاسبتها.