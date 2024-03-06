الدبيبة: مستعدون للتعاون مع المصرف المركزي لوقف “تهريب الأموال”.. والحديث عن إفلاس الدولة “افتراء”

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أبدى عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية استعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الحديث عن إفلاس الدولة “مجرد افتراءات”.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة للعام 2024، الذي عقد اليوم الثلاثاء في طرابلس.

وقال الدبيبة: ” مستعدون للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال.. الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد مجرد افتراءات باطلة هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار وسنرد عليها بالأرقام والإحصائيات”.

الدبيبة: نقترب من جني ثمار المشروعات التنموية

وقال رئيس الحكومة منتهية الولاية في كلمة أمام مجلس وزراء حكومته: “نقترب اليوم من مرحلة جني ثمار المشروعات التنموية.. ومسيرة عودة الحياة مستمرة بعون الله دون توقف”.

وقال: “نستعد اليوم لافتتاح ملعب طرابلس الدولي لكل الليبيين ولجماهير كرة القدم من أجل إحياء نشاطه الرياضي الهام.. واليوم نعمل على إطلاق مشروع ضخم وجديد للخدمات الإلكترونية الحكومية المتطورة، التي تسهل توفير الخدمات للمواطنين وتحد من أعباء المركزية التي نتعهد بالقضاء عليها”.

وأضاف: “ستصرف 3 أشهر لمنحة الزوجة والأبناء قبل حلول شهر رمضان المبارك”. وتابع: “لازلنا نواصل العمل على إنجاز كل الأنشطة والمشاريع التي تبعث الحياة في عروق الوطن الذي أنهكته الحروب لسنوات”.

الدبيبة: نرحب بإجراء الانتخابات بما يتفق مع رؤيتنا

سياسيًا قال الدبيبة: “نكرر ترحيبنا بما جاء ببيان أعضاء مجلس الأمن بشأن الإسراع في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.. وهذا ما يتفق مع رؤيتنا للحل السياسي في ليبيا القائمة على أسس دستورية وقانونية”.

وخلال لقائه مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكّد رئيس الحكومة منتهية الولاية دعمه لجميع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، بما فيها موافقته على مقترح المبعوث الأممي بشأن الحوار بين الأطراف السياسية الليبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المبعوث الأمريكي عن أنّه ناقش مع الدبيبة إزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة “تصريف أعمال”.