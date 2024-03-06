أزمة تهريب الوقود تتفاقم.. ضبط وافد يبيع البنزين على قارعة الطريق في صبراتة

أخبار ليبيا 24

تتفاقم في ليبيا أزمة تهريب الوقود والتي أثقلت الاقتصاد الليبي، فبعد أن تمكن جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قبل ثلاثة أيام من إحباط تهريب 40 ألف لتر من وقود الديزل في منطقة نسمة غربي البلاد، ها هي اليوم الأربعاء، تتمكن مديرية أمن صبراتة من ضبط وافد يحمل الجنسية الجزائرية يقوم ببيع البنزين على قارعة الطريق.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 قال مدير مكتب العلاقات والإعلام بمديرية أمن صبراتة محمد اشتيوي أنه تم ضبط وافد يحمل الجنسية الجزائرية يمتهن بيع البنزين بالطريق العام.

وقال اشتيوي، إن احدى الدوريات الأمنية المتمركزة بالطريق العام، تمكنت من ضبط الوافد الجزائري متلبساً وبحيازته كمية كبيرة من الوقود “البنزين”، المعد للبيع خارج المحطات.

حملة ضد تهريب الوقود

وأوضح اشتيوي، أن الأجهزة الأمنية باشرت في حملة لمحاربة الظواهر السلبية، وأبرزها التهريب بكافة أنواعه، مشيراً إلى أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوافد وأودع في الحجز.

إحباط محاولة تهريب وقود

وفي 3 مارس الجاري، أكد جهاز دعم الاستقرار أن المهربين كانوا يعملون على بيعها في المنطقة الجنوبية الليبية، مشيرًا إلى أن كمية 40 ألف لتر من وقود الديزل كانت على متن شاحنة تنقل زيوتًا سائلة.

وأكد المكتب التابع للجهاز أن في بلدة نسمة تمكن من ضبط شاحنة تنقل الزيوت السائلة إلى المنطقة الجنوبية باستخدام تصريح نقل مزور.

وقال الجهاز أنه عند تفتيش الشاحنة اتضح أن الزيوت وضعت من أجل التمويه وأن الشاحنة محملة بكمية تقدر بـ40 ألف لتر من وقود الديزل لبيعها إلى مهربي الوقود بالمنطقة الجنوبية بسعر دينارين للتر الواحد.

وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص للتصرف، واستمرار جهوده للتصدي لعمليات تهريب الوقود التي تشكل عبئًا يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، وتهديدًا للأمن الاقتصادي الليبي.