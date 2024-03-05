أخبار ليبيا 24

التقى السفير الروسي أيدار أغانين، بـ القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا “ليو جيانغ”، في العاصمة طرابلس.

وأوضحت السفارة الروسية لدى ليبيا، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللقاء تناول الوضع السياسي في ليبيا، إضافة إلى سبل التنسيق الثنائي بين السفارتين بخصوص الملف الليبي.

ثروات ليبيا وموقعها الاستراتيجي يضعها في مهب الريح

وتمتلك ليبيا موقعاً جيوسياسياً استراتيجياً، جعلها تمثل حلقة وصل بين حضن أفريقيا، موطن المواد الخام والطاقة والعاملة الرخيص، وأوروبا وكذلك بين مشرق العالم ومغربه.

وستظل ليبيا ساحة للصراع طالما استمر الانقسام السياسي تحركه المصالح الشخصية الضيقة. إلا أن الأمل معقود، على حكومة جديدة موحدة تستطيع تنظيم الانتخابات، ووقتها ستشهد ليبيا انتعشاً اقتصادياً وقد تتحول إلى منطقة جذب لرؤوس الأموال والاستثمار مما سينقلها من حضيض الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.

واشنطن منزعجة.. والصين تتوسع

وبعد الفراغ الذي تركه الغرب في أفريقيا، سعت الصين لـ تقديم المساعدات الاقتصادية للدول الأفريقية في محاولة لدعم مناهضة الامبريالية ومكافحة الاستعمار وكل ذلك خدمة لأمنها القومي.

وقامت الصين ببناء سكك حديدية بين تانزانيا وزامبيا وخلقت علاقات دبلوماسية مع 44 دولة أفريقية وكانت لها شراكات اقتصادية شاملة مع الجزائر ومصر وموريتانيا وشراكة استراتيجية مع المغرب، لتصل أرباح الصين من أفريقيا 440 مليار دولا بحلول 2025.

بدورها باتت الولايات المتحدة الأمريكية، يزعجها التمدد الصيني في أفريقيا، إضافة إلى أن صراعها مع روسيا اليوم من خلال أوروبا وحلف شمال الأطلسي “ناتو” في أوكرانيا يجبرها على إدخال ليبيا في دائرة الصراع العالمي.