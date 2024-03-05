وزارة التعليم بـ “حكومة حمّاد” تحدد دوام المدارس في رمضان ومواعيد الامتحانات الفصلية

أخبار ليبيا 24

حددت، وزارة التعليم بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، البرنامج الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، الذي من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وأهابت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، بمراقبي التربية والتعليم بالبلديات بأن مواعيد الدراسة، خلال شهر رمضان المبارك، ستكون بواقع أربع حصص يوميًا للصفوف من الأول إلى الرابع، وخمس حصص لما فوق الخامس.

وأوضحت، أن الحصة الدراسية الأولى تبدأ اعتبارا من الساعة 09:00 صباحًا للفترة الصباحية، ومدة 35 دقيقة للحصة الواحدة.

وذكرت وزارة التعليم، أن الدراسة بالفترة المسائية تبدأ اعتبارًا من الساعة 12:30 مساءً، مشيرة إلى وقف حصص النشاط خلال الشهر الفضيل.

وشددت الوزارة، على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بضرورة فتح أبوابها لاستقبال الطلبة، خلال شهر رمضان، والالتزام بالمواعيد المحددة به.

كما شددت على مكاتب المتابعة وتقييم الأداء بمتابعة المؤسسات التعليمية وحصر المخالفين.

وزارة التعليم: هذا موعد الامتحانات الفصلية

وحدد الخطاب أيضًا مواعيد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والديني اعتبارًا من 24 مارس، وحتى 4 أبريل 2024، على أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك من يوم 7 إلى 13 أبريل 2024.

ومن المتوقع “فلكيًا” أن يبدأ شهر رمضان المبارك في ليبيا، يوم الاثنين الحادي عشر من مارس الجاري وينتهي الثلاثاء التاسع من أبريل 2024.