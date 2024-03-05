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نورلاند: ناقشت مع الدبيبة بشكل بنّاء تشكيل حكومة “تصريف أعمال” لأجل الانتخابات

5 مارس، 2024 11:20 م
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ورلاند: ناقشت مع الدبيبة بشكل بنّاء تشكيل حكومة "تصريف أعمال" لأجل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

كشف، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن أنّه بحث مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بنّاء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.

نورلاند قال في تدوينة لسفارة الأمريكية على (إكس) اليوم الثلاثاء: “كان لي أنا والقائم بالأعمال برنت لقاء جيد مع رئيس الوزراء الدبيبة في طرابلس اليوم في وقت يواجه فيه القادة الليبيون ضرورة التعامل مع قضايا جادة تتعلق بالميزانية والأمور المالية”.

وأضاف نورلاند: “ناقشنا أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال”.

ورلاند: ناقشت مع الدبيبة بشكل بنّاء تشكيل حكومة "تصريف أعمال" لأجل الانتخابات
نورلاند: الولايات المتحدة تدعم توحيد المؤسسات
الأمنية في ليبيا

نورلاند: الولايات المتحدة تدعم التوصل لاتفاق ليبي

وأكّد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية أن بلاده تدعم أيضًا الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والحفاظ على سيادة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات ميزانية شفافة ومستدامة.

من جانبه أكّد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، دعمه لكافة الجهود الدولية لإجراء الانتخابات.

الدبيبة، الذي طالما رفض تشكيل حكومة جديدة، أكّد وفقًا لمنصة “حكومتنا” موافقته على مقترح المبعوث الأممي بشأن الحوار بين الأطراف السياسية الليبية.

وذكرت المنصة، أن الجانبان أكّدا خلال هذا اللقاء، دعم جهود عبدالله باتيلي بشأن حوار الأطراف السياسية الليبية لوضع حلول للمشاكل التي تعيق إجراء الانتخابات.

وأضافت، أنهما بحثا كذلك الأوضاع في السودان والنيجر، وضرورة وقف الحرب وإنهاء الصراعات فيهما للمساهمة في استقرار الأوضاع في ليبيا.

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5 مارس، 2024 11:20 م
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