مصرف ليبيا المركزي: إيرادات النقد الأجنبي بلغت 2.9 مليار دولار في شهرين

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي عن أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه، خلال شهري يناير وفبراير 2024، بلغت 2.9 مليار دولار.

وذكر المصرف المركزي، في بيان الإيراد والإنفاق لشهر فبراير 2024، أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية فبراير 2024 بلغت 9.9 مليار دولار.

المصرف المركزي، قال إن إجمالي المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن 3.9 مليار دينار ويمثل 38% من إجمالي الباب الأول (المرتبات).

وكشف المصرف المركزي كذلك عن أن إجمالي ما تم تنفيذه من بنود الباب الثالث (التنمية) للعام 2023 من حساب الودائع والأمانات بلغ 3.2 مليار دينار.

وأشار إلى أن بنود الباب الثالث نُفّذت بناءً على موافقة اللجنة المالية بمجلس النواب.

وقال إن فاتورة المحروقات من مبيعات النفط تخصم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة منذ نوفمبر 2021.

مصرف ليبيا المركزي: السيولة الموزعة بلغت 9 مليارات دينار

وبشأن السيولة النقدية، قال المصرف المركزي، إنّه وزّع 9 مليارات دينار لفروع المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة.

وأضاف، أن إجمالي عدد الصكوك المقبولة خلال الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ 436,675 صكًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13.2 مليار دينار، مشيرًا إلى أنها نُفّذت عبر 660 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة.

وتابع مصرف ليبيا المركزي، أن عدد إجمالي البطاقات المفعلة بلغ 3,884,391 بطاقة، وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 51,460 جهازاً. وقال إن عدد

العمليات على البطاقات بلغ 15,836,155 وبلغ إجمالي حجم التداول 2.8 مليار دينار.

وذكر، أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 140,248 محفظة، وبلغ عدد نقاط القبول للمحافظ الإلكترونية 2,561 نقطة قبول، كما بلغ عدد العمليات على المحافظ 81,068، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التداول بلغ حوالي 5 مليون دينار.