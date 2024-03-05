محكمة استئناف بنغازي توقف قرارا لـ “الدبيبة” لإعادة تشكيل “مجلس إدارة صندوق ليبيا”

أخبار ليبيا 24

أوقفت، محكمة استئناف بنغازي، قرارًا صادرًا عن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.

وأصدرت، الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، حكمها في القرار رقم (122-2023) الذي أصدرته الحكومة منتهية الولاية، إذ قضت في شقّها المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه من قبل “أسامة حمّاد” رئيس الحكومة الليبية، إلى حين الفصل في الموضوع.

وكان “حمّاد” قد قدّم طعنًا في قرار إعادة تشكيل مجلس صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.

حكم سابق لـ محكمة استئناف بنغازي

وجاء نشر هذا الحكم بعد نحو أسبوع من نشر المحكمة حكما بإلغاء قرار -صادر عن الدبيبة- يقضي بإجراء مناقلة مالية بين بعض الجهات بقيمة 90 مليون دينار.

وقضت الدائرة الثانية بالمحكمة بإلغاء قرار “الدبيبة”، على خلفية الطعن المقدم من طرف “حمّاد”، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية.

وسبق لقضاء الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، بوقف تنفيذ قرار آخر صادر “الدبيبة”.

وصدر قرار “الدبيبة” في الأيام الأخيرة من سنة 2022، إذ حاولت الحكومة منتهية الولاية من خلاله منح الموافقة بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها (90) مليون دينار.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه.

وقالت الحكومة الليبية، إن هذا الحكم يعد تأكيدًا للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل 2023، والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع.