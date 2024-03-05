فيس بوك وقع.. هجمة إلكترونية تضطر مارك زوكربيرج لطرد “عملائه”

أخبار ليبيا 24

فوجئ مستخدمو موقع فيس بوك حول العالم، بطردهم من منصتهم الزرقاء المحبوبة دون سبب، ولدقائق ظن كثيرون أنهم يتعرضون لهجمات اختراق شخصية، قبل أن يحلق تريند “فيس بوك” عاليًا في منصة “إكس” ليعلن أن المشكلة عالمية.

بمرور الوقت اتضحت الصورة قليلًا، وعرف الناس أن العطل لم يصب فيس بوك فقط، بل وصل لـ إنستغرام، وبقية منصات شركة ميتا، لصاحبها العبقري مارك زوكربيرج، الذي قد يكون أضطر لطرد عملائه حفاظًا على بياناتهم من السرقة.. حسب تحليلات مبدئية.

عطل فني يضرب منصات شركة ⁧‫ميتا⁩ في عدد من الدول حول العالم

وتسبب خلل عالمي في إيقاف تطبيق فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، وخروج حسابات المستخدمين تلقائيًا وعدم تمكنهم من دخولها مجددًا.

واشتكى ملايين المستخدمين حول العالم، مساء الثلاثاء، من توقف منصات شركة “‫ميتا” لتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل”إنستجرام و ‫فيس بوك وثريدز وماسنجر”.

‏وذكر المستخدمون أنهم عانوا من تسجيل خروج حساباتهم وعدم القدرة على تسجيل الدخول مرة أخرى وتوقف المنصات عن عرض أي محتوى سابق.

وينتظر محبو موقع فيس بوك بقلق كبير أي تصريحات تصدر من إدارة الشركة، لتوضيح حجم المشكلة، التي ضربت عنصر الأمان في مقتل، وستجعل بلا شك علاقة فيس بوك بجمهوره ليست في أفضل حال.

وبسرعة البرق، ظهرت أعمال إبداعية “كوميكس” تسخر من شركة ميتا، وتذكرها بهجمات أخرى سابقة، وبأن زمنها قد فات، مؤكدين أن العصر الجديد قد يفرض منصة جديدة.