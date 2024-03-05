أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات، ترحيل 66 مهاجرا غير شرعي خلال فبراير الماضي بينهم 23 امرأة وسبعة أطفال إضافة إلى 11 مصابا بأمراض مختلفة.

وأوضح الجهاز في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدد المرحلين وصل في شهري يناير وفبراير إلى 204 مهاجرين، مشيرا إلى تسليم 40 مهاجرا لمركز إيواء قنفودة، لافتا إلى ترحيل 164 مهاجرا عبر منفذ امساعد البري.

ويمرّ غالبية الذين يحاولون عبور البحر المتوسط عبر ليبيا، فيما تدفع المحاولات الأوروبية للقضاء على الهجرة الناس إلى أيدي المهربين حتى يعبروا نقاط ‏التفتيش والحدود ويتجاوزوا السياج ليصلوا في النهاية إلى قوارب ‏تقودهم عبر البحر الأبيض المتوسط‎.‎

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فقد شهد 2023، محاولة 341,010 أشخاص عبور البحر المتوسط، اعتُرض طريق أكثر من ثلثهم -34 %- في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، فيما مازال الناس يلقون حتفهم أو يُفقدون أثناء محاولاتهم، ففي عام 2023، لقي 3,041 شخصًا حتفهم أو فُقدوا.

منظمة الهجرة: 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل

من جانبها كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن وجود نحو 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل البلاد، ينحدرون من أكثر من 44 جنسية، ومعظمهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز.

ويعد ملف الهجرة غير الشرعية شائك ومعقد جداً من الناحية الأمنية والاقتصادية والقانونية والحقوقية، ما يستوجب توحيد الجهود مع الجانب الدولي، وإعادة النظر في سياسات الصد والاعتراض للمهاجرين غير الشرعيين في أعالي البحار، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته بجانب ليبيا، وتقديم الدعم اللوجيستي الممكن للأجهزة المعنية للقيام بعملها، وفق منهجية وآلية وطنية في تجفيف منابع التسلل والتهريب، من خلال تفعيل تقنيات حديثة في مراقبة الحدود

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