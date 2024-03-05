الغرياني مفتي على أبواب جهنم.. فتاوى وتحريض وصكوك غفران

أخبار ليبيا 24

يواصل المفتي المعزول الصادق الغرياني، ترويج الأكاذيب ونشر الفتن، عبر منصته الإعلامية “قناة التناصح”.

وزعم الغرياني أن المشير “خليفة حفتر” سيهجم على المنطقة الغربية يوم 7 مارس القادم، معتبراً أن كل ما يجري في سرت الآن تحضير للمعركة، مشيرا إلى أن سبب الهجوم بحسب مزاعمه يرجع لتفشي الحرية في المنطقة الغربية.

واتهم الغرياني المصرف المركزي بتحويل الأموال للجيش والقيادة العامة بشكل قانوني وغير قانوني، مشددا على ضرورة إعداد العدة والنفير، معتبرا تحريضه على الحرب الأهلية في ليبيا جزءًا من معركة غزة، موزعًا صكوك الغفران على من يستحيب لتحريضه.

الغرياني ينفذ مخطط الإخوان

ويواصل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان -عن طريق الغرياني- وضع مخططات لعودة الفوضى في ليبيا لمحاولات الاستيلاء عليها عن طريق إشعال الفتن لإسقاط البلاد مجددًا في نيران الحرب، إضافة إلى محاولة الوقيعة بين أبناء الشعب الليبي وعدد من الدول المجاورة الداعمة لاستقراره من أجل التمهيد لدول إقليمية تسعى لنهب خيرات الليبيين.

الجماعة تراهن وبقوة على المفتي المعزول الصادق الغرياني، أملاً في استعادة بريقها والذي تعرض لضربات قوية في السنوات الماضية، ولن تجد شخصًا في ليبيا أفضل من الصادق الغرياني الذي يكفّر معظم مؤسسات الدولة في ليبيا، ووسّع من نشاطه السياسي من خلال دار الإفتاء، وربط علاقاته مع ميليشيات إسلامية متطرفة في طرابلس، وأصبح يستخدم الفتاوى الدينية لإخضاع الحكومة وفق رغباته السياسية، حتى باتت قيادات الجماعة تخشى من نفوذه المتنامي، وأصبح رقمًا صعبًا بعد أن أطاح بجميع قيادات التنظيم.