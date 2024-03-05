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الصادق لـ “أخبار ليبيا 24”: التشققات فـ “اسبيعة” سطحية وليست عميقة

5 مارس، 2024 3:42 م
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تشققات أرضية
تشققات أرضية

أخبار ليبيا 24

قال صالح الصادق، رئيس اللجنة الفنية العليا المشكلة لظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إن اللجنة أجرت زيارة ميدانية لمحلة أبوعائشة في بلدية “اسبيعة” للوقوف على ماحدث من تصدعات وتشققات في الأرض.

وأضاف الصادق في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل ثلاثة فرق بدأت فعلياً العمل لتقديم تقاريرها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن التحليل المبدئي يؤكد اختلاف الوضع في “اسبيعة” تماماً عما يحدث في “زليتن” و”بئر الغنم” اللتان تعانين من ارتفاع منسوب المياة الجوفية واختلاطها بالمياه السوداء.

تصدعات وتشققات في الأرض
تصدعات وتشققات في الأرض

وأضح الصادق أن مايحدث في “اسبيعة” هو ظاهرة انخفاض في الأرض، لافتا إلى أن مخاطره لن تطال كامل المنطقة، بل في المكان الذي حدثت به التشققات، مشيرا إلى أنها سطحية وليست عميقة، مؤكدا أن اللجنة ستعلن عن النتيجة بشكل رسمي بعد تسلم تقارير الخبراء.

تصدعات وتشققات في الأرض
تصدعات وتشققات في الأرض

مخاوف من سيناريو زلزال المغرب

وظهرت تشققات أرضية في منطقة “أولاد أبوعائشة” ببلدية “السبيعة” أثارت حالة من الرعب والارتباك، وسط مخاوف من تكرار سيناريو زلزال المغرب.

واستغاث أهالي بلدية السبيعة، جنوب طرابلس، بالمسؤولين، بعدما تشققت الأرض بشكل مريب وغامض من حولهم.

وانتشر عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تشققات كبير في مزرعة بمنطقة السبيعة، وهي ظاهرة لم تحدث بهذا الشكل من قبل، ما نشر حالة من القلق بين الأهالي.

وأعلن المجلس البلدي “السبيعة”، بأن التشققات الأرضية انتشرت في أكثر من مكان، ويصل عمقها إلى 4 أمتار، وعرضها إلى 3 أمتار.

تصدعات وتشققات في الأرض
تصدعات وتشققات في الأرض
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5 مارس، 2024 3:42 م
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