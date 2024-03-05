السويح: إغلاق منظومة حجز النقد الأجنبي إمعان في ذل المواطن

أخبار ليبيا 24

انتقد علي السويح، عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة، إغلاق مصرف ليبيا المركزي منظومة حجز النقد الأجنبي، متسائلا ما ذنب المواطن في عدم الحصول على مخصصاته بسهولة، وتخفيض القيمة المخصصة من 10 آلاف إلى 4 آلاف دولار.

وأضاف السويح، من حدد مخصصات شهر مارس؟ وهل لكل شهر مبلغ محدد مسبقًا؟ ومتى سيصل الدور للمواطنين للحصول على مخصصاتهم؟، مشددا على أن المشكلة فيمن يتحكم في منظومة حجز النقد الأجنبي، وإلى أين يريد أن يصل هذا الذل للمواطن؟

وأوضح عضو كجلس الدولة أن هناك من يعتمد على هذه المخصصات في العلاج أو تعليم أولاده أو للسياحة، مشيرا إلى وجود سوء في السياسة النقدية وكذلك سوء في إدارة أموال الدولة، مشددا على ضرورة الحد من تدخل المليشيات والجهات الأمنية في العمل الاقتصادي

وأكد السويح أن الحلول تكمن في توحيد الأجسام التنفيذية بحكومة موحدة ومناصب سيادية واحدة، لافتا إلى أن الميزانية يجب أن تكون بقانون من مجلس النواب والحكومة تصرف وفقا لها، مشددا على ضرورة تفعيل قانون المحافظات ولكل محافظة ميزانية مسؤولة عنها، وتفعيل محاكم الجرائم الاقتصادية.

ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن بيع العملة الأجنبية يجري وفق خطة غير مدروسة يشوبها الغموض، معتبرين أن إقفال منظومة حجز مخصصات الأغراض الشخصية سيؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، مطالبين المصرف المركزي بالتدخل وكبح هذا الارتفاع والسيطرة عليه باستخدام أداوته التي خولها له القانون بصفته مالك القوة المالية والاحتياطية لمجابهة كل المتغيرات الطارئة.

وشدد الخبراء على أن التحجج بشح الموارد غير مقنع، لافتين إلى أن ليبيا دولة لا تعاني شح الموارد ومع ذلك فقيمة دينارها أقل أمام الدولار مقارنة بالأردن وتونس على سبيل المثال، موضحين أن إقفال المنظومة بدعوى كثرة الطلبات ليس حجة، ومن الممكن بعد شهرين أن ينخفض الطلب إلى النصف لأن الأغلب تقدموا بطلباتهم في الدفعة الأولى، كما نشر المركزي.