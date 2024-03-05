الدبيبة وشكشك يتفقان.. “تفعيل” وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار في رمضان

أخبار ليبيا 24

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على ضرورة تفعيل دور وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وذلك وفق الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الرابع من العام الماضي، من السلع الأساسية والقضاء على المضاربة في الأسعار واستغلال الشهر الكريم في زيادة الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماعهما، مساء اليوم الاثنين، بديوان المحاسبة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري إدارتي الرقابة على القطاع السيادي والرقابة على الشركات بالديوان، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

ملف المحروقات

وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن، والعمل لدعمه في عدد من المجالات، وأهمها دعم المشاريع التنموية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وضرورة دعم الإدارة المحلية، وتقديم الخدمات على المستوى المحلي والقضاء على المركزية.

وناقش اللقاء ملف المحروقات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من حيث المستخدَم في الكهرباء والمصانع ومن المواطنين، وضرورة وضع ضوابط ومتابعة تنظيم استخدام المحروقات وضرورة ضبطها.

توجيهات لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال رمضان

وفي أواخر فبراير الماضي، بحث الدبيبة، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدبيبة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.

ووجه، بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الاحتكار، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

كما وجه الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة.