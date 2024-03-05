الأرصاد: أجواء مستقرة ورياح نشطة نسبياً على الشمال الشرقى

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء دون تغير على معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقى وتكاثر للسحب.

– راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:

سحب قليلة، ورياح غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فـ شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (17– 22 )مْ, وتسجل زيادة طفيفة من يوم الخميس.

– الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

سحب قليلة تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر، ورياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (16–20)مْ.

– الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

سماء صافية مع بعض السحب القليلة، ورياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (22–27)مْ.

– الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة، ورياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية على تازربو والكفرة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى: مابين (26–29)مْ على اغلب المناطق, وتسجل تراجع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.