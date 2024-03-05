أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

انخفض سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، مقابل الدينار في السوق الموازية، إذ سجل 7.36 دينار مقابل 7.60 دينار أمس.

وبحسب صفحات متحصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالعتها “أخبار ليبيا 24” فقد تراجع سعر صرف اليورو إلى 7.97 دينار مقابل 8.15 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.95 دينار من 9.10 دينار في تعاملات أمس، فيما لم يشهد سعر الليرة التركية أو الدينار التونسي أي تغيير، حيث استقرا عند 0.24 دينار و2.35 دينار على التوالي، فيما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب

المصرف المركزي: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

أما على المستوى الرسمي، وبحسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي، فقد حافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.83 دينار، فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

عربيا، فقد استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار ليبي أمس.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ‏الصديق الكبير قد وجه خطابًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقترح فيه تعديل سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، لافتا إلى أنه بذلك يستطيع تحصيل 12 مليار دينار لسداد الدين وللمشاريع، مشددا على ضرورة إقرار حكومة “موحدة الإنفاق”.