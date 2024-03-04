مكافحة المخدرات: ضبط أكبر كمية من كوكايين في تاريخ ليبيا بميناء بنغازي

أخبار ليبيا 24

كشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط شحنة “تاريخية” تحمل أسرار جريمة دولية في ميناء بنغازي البحري.

وأفاد جهاز مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، بأنه ضبط -بالتعاون مع اللواء طارق بن زياد- أكبر كمية من مادة الكوكايين في تاريخ البلاد، بعملية نوعية، بميناء بنغازي البحري، تعادل قيمتها أكثر من 224 مليون دينار ليبي.

وأوضح الجهاز، أن عملية الضبط جاءت بعد تلقي بلاغ في 29 فبراير 2024 من نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، يفيد بوجود “شحنة موز” مشبوهة آتية من دولة الإكوادور، يشتبه في أنها تحتوي على كمية من مادة “الكوكايين الخام”.

وقال جهاز مكافحة المخدرات، إن فور تلقي المعلومة كُلف مكتب التحريات بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتعامل مع المعلومة والتنسيق مع النيابة ومصلحة الجمارك.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن عملية الشحن نفّذت وفق المعايير المعتمدة دوليًا.

ويواصل الجهاز، أن في اليوم التالي، انتقل الفريق إلى الميناء لفتح الحاويتين، إذ اتضح أنه أفرج عنهما عقب تفتيشهما وتمريرهما على الكشف الصحي، ولكن عناصره أرجعهما وأعيد تمريرهما على جهاز الماسح الضوئي.

جهاز مكافحة المخدرات: قيمة “الكوكايين تقدر بـ 224 مليون دينار

وذكر الجهاز، أن بتفتيش الحاويتين بواسطة “كلاب الأثر” عُثر على كمية تقدر بنحو “128” كجم من مخدر الكوكايين الخام (ما يعادل “640” كجم بعد تخفيفها) مخبأة داخل أرضية الحاويتين.

وأشار الجهاز إلى أن القيمة المالية لـ “الكوكايين” تعادل أكثر من 224 مليون دينار ليبي.

وكشف جهاز مكافحة المخدرات، عن أن عقب عمليات التحقيق الأولية تبيّن تواطؤ أحد أعضاء مصلحة الجمارك، كما ضبط أحد المشتبه بهم.

وقال إن المتهمين أحيلا والمخدرات إلى مديرية مصلحة الجمارك بميناء بنغازي البحري. وأضاف، أن عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات مستمرة عن بقية أفراد الشبكة.