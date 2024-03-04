مسألة فرض رسوم جمركية على الليبيين ومبدأ المعاملة بالمثل محور زيارة أبوزريبة لمنفذ أمساعد

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة” أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم العملية الأمنية في منفذ أمساعد الحدودي، مطالبا بإعداد تقارير مفصلة وعاجلة بشأن فرض رسوم جمركية على الليبيين بالمنفذ وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أبوزريبة، اليوم الإثنين، إلى مديرية أمن منفذ امساعد الحدودي، حيث تعهد بتوفير جميع النواقص والاحتياجات وتقديم الدعم التقني والفني اللازم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وعقدَ وزير الداخلية على هامش الزيارة اجتماعٌ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأمن الدولة، وضبط المطلوبين، وإجراءات التفتيش على المركبات والبضائع والمواد الخاصة بالمعامل وكشف العينات.

كما استمع أبوزريبة إلى شروحات مفصلة من مدراء الإدارات ورؤساء الفروع والأجهزة الأمنية في المنفذ حول المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل فيما يتعلق بالإنشاءات والتجهيزات ونظم التفتيش الآلي والجوازات ومعامل التحاليل وجميع الأمور التشغيلية في المنفذ.

وأكد وزير الداخلية أن الزيارة تأتي لبحث سبل دعم إدارة المنافذ والأجهزة الأمنية المرتبطة بالمنفذ بكافة الإمكانيات المالية والتقنية. مؤكدا على ضرورة وضع حلول للعوائق التي يواجهها المواطن الليبي في المنفذ، كفرض الرسوم الجمركية.

ووجَّه أبوزريبة بإعداد تقارير عاجلة ومفصلة بشأن هذه المسألة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى تقرير يتناول جميع المشاكل التي تواجه العمل في المنفذ، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من التواصل مع جميع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات لتنفيذ مهامها وتوفير كل ما يلزم لضمان سير العمل بأفضل طريقة ممكنة.

وتأتي الزيارة في إطار جولات أبوزريبة في جميع المدن والمناطق والمنافذ الحدودية وتوفير احتياجات الجهات التابعة للوزارة لتنفيذ خطة الوزارة الأمنية للعام الحالي في ضبط الحدود الليبية ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية.