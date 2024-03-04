عقب اشتباكات الزاوية.. المنفي يجتمع كـ”قائد أعلى” برئيس “أركان الدبيبة”

أخبار ليبيا 24

بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، اطلع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على آخر التطورات والمستجدات بالمنطقة الغربية؛ ويأتي ذلك بعد يومين من اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية واستخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة.

المجلس الرئاسي نشر بيانًا مقتضبًا، حول عقد “المنفي” اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية.

اجتماع المنفي بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، جاء في وقت لا زالت فيه الميليشيات غربي البلاد تثير القلق بين السكان خاصة مع قرب شهر رمضان، الذي كان يشهد في أغلب الأعوام الأخيرة اشتباكات مسلحة بين الميليشيات.

اشتباكات الزاوية التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين تعكس عجز المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة أمام تغول تلك الميليشيات التي تتخذ العاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها مقرا لها.

اشتباكات متكررة في الزاوية

الزاوية التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني تتكرر فيها الاشتباكات المسلحة، وكان آخرها في 20 فبراير الماضي، حيث اندلعت الاشتباكات بين فريقين من المليشيات في مدينة الزاوية، غرب ليبيا، وسط أنباء عن إصابة مدنيين جراء ذلك.

وفي تلك المواجهات المسلحة التي اندلعت بشارع الضمان وسط مدينة الزاوية، نتيجة خلافات بين قيادتيّ المجموعتين المسلحتين ولتصفية حسابات خاصة.

إصابات بين صفوف المدنيين

حينها أكدت مصادر محلية بالزاوية، إصابة شاب يدعى “عبدالرحمن لاغا” برصاصة عشوائية، موضحة أنّ الشاب أصيب في أثناء وجوده داخل محله الواقع بمنطقة الاشتباكات.

والمواجهات المسلحة بين المليشيات أمرر متكرر في الزاوية التي تبعد بنحو 50 كم عن العاصمة طرابلس.