عقب إغلاق “منصة حجز العملة الأجنبية”.. الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

تواصل العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، وذلك عقب يوم واحد من إعلان مصرف ليبيا المركزي إغلاق “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” حتى نهاية شهر مارس الجاري.

ارتفاع الدولار واليورو

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، حيث ارتفع إلى 7.60 دينار مقابل 7.47 دينار اليوم الإثنين.

وأيضا واصل اليورو ارتفاعه أمام الدينار الليبي حيث وصل إلى 8.15 دينار مقابل 8 دنانير أمس، والجنيه الإسترليني إلى9.10 دينار مقابل 9 دنانير في تعاملات أمس.

في حين لم تشهد الليرة التركية أو الدينار التونسي أي تغيير، حيث استقرا عند 0.24 دينار و2.35 دينار ليبي، وارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 للغرام الواحد إلى 352 دينارا مقابل 340 دينارا.

السوق الرسمية تشهد استقرارا

وفي السوق الرسمية، حافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.83 دينار، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر صرف اليورو عند 5.23 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.

إغلاق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

وأمس الأحد، أعلن مصرف ليبيا المركزي، إغلاق “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” حتى نهاية شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أنه تم حجز الحصة المخصصة لكل المصارف التجارية إلى نهاية شهر مارس الجاري.

ولفت المصرف المركزي إلى أن موعد فتح “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” سيكون يوم الأحد الموافق لـ31 مارس الجاري، وكان المصرف قد أعلن في مطلع فبراير الماضي إطلاق “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.