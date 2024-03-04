صيحات انتقاد لعدم إشراك “طارق التايب” بمباراة “ملعب طرابلس”.. و”البرنس” يؤكد عدم دعوته

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أكّد طارق التايب عدم استدعائه من قبل اللجنة المنظمة لاحتفالية افتتاح ملعب طرابلس الدولي للمشاركة في المباراة الاستعراضية مع نجوم المنتخب الليبي أمام قدامى نجوم فريق ميلان الإيطالي.

وظهر “طارق التايب” الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم الليبية في مقطع فيديو يؤكد فيه عدم استدعائه للمشاركة في المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

وقال “التايب” الملقب بـ “البرنس الليبي”: ” بالنسبة لمباراة يوم 07 يوليو لافتتاح ملعب طرابلس الدولي لم استدع ولم اتلقى أي دعوة للمشاركة في المباراة ولم استدع من أي مسؤول ليبي”.

صيحات انتقاد لعدم دعوة طارق التايب

وجاء هذا التصريح بعد أن ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الاثنين، عندما فوجئوا بعدم مشاركة التائب بالمباراة الاستعراضية من قبل اللجنة المنظمة لاحتفالية افتتاح ملعب طرابلس الدولي، والتي تقام تحت إشراف حكومة الدبيبة. وتصدرت الانتقادات الموجهة لحكومة الدبيبة إزاء عدم مشاركة التايب في المباراة، اليوم، منصة “فيس بوك” بعد نشر “الملصق الدعائي” للمباراة على منصة “خطة عودة الحياة”.

وفي أحد التعليقات كتب أحد المنتقدين: ” عذرا لا استطيع الذهاب لعدم وجود متعة كرة القدم البرنس”. وكتب منتقد آخر: ” افتتاح من غير طارق واضح اللي منسق مش متع كورة”.

كما كتبت إحدى المعلقات: “من غير طارق التائب ومصباح شنقب.. وتقول نجوم ليبيا.. شني تهدرزوا؟”. وكتب آخر: ” “حفلة أساطير بدون الأسطورة البرنس طارق التايب ليست بحفلة”.

البرنس الليبي

و”طارق التايب” لاعب كرة قدم ليبي ملقب بـ “البرنس الليبي” كان يلعب في مركز خط الوسط واشتهر بارتداء الغلالة رقم (14). بدأ مسيرته في ليبيا مع الأهلي طرابلس وفي عامه الأول لعب 26 مباراة وأحرز 11 هدفًا احتل بها المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب ليبي 1997-1998. ثم فاز بالجائزة خمس مرات في أعوام 1999 و2000 و2002 و2003 و2005.

وكان لـ “طارق التايب” جولات احترافية في كل من تونس وتركيا والسعودية، إضافة إلى تجارب احترافية قصيرة في إيطاليا والبرتغال.