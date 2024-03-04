“سنلتقي كل 3 أشهر”.. اتفاق ليبي تونسي جزائري على “تعاون رئاسي”

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“لقاء بيننا كل 3 أشهر”.. كان هذا هو القرار الذي اتفق عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ومحمد المنفي، رئيس مجلس السيادة، إذ رأى الرؤساء الثلاثة أن اجتماعهم بشكل دوري، مطلب مهم لتنسيق أطر الشراكة والتعاون.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “تبون و”سعيد” و”المنفي”، تضمن استعراض مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، التي انعقدت في الجزائر.

مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

وناقشت القمة الثلاثة الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، وخلُصت إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب.

وقرر الرؤساء الثلاثة عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس عقب شهر رمضان المبارك، أي في شهر يونيو المقبل.

وكشف قيس سعيّد أنّه سيجرى في الفترة المقبلة تنظيم لقاء ثلاثي تونسي – جزائري – ليبي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، في تونس، كما أجرى الرئيس تبون لقاءً ثنائيًا مع قيس سعيد، استعرض فيه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها.

وأوضح سعيد، أن مشاركته ضيف شرف في هذه القمة لا تندرج فقط في إطار المنتدى، ولكن أيضا في إطار العلاقات الخاصة مع الأشقاء في الجزائر، مشيرا إلى وجود تصور جديد اليوم بالنسبة إلى مادة الغاز، وكيف يجب أن تبسط كل دولة سيادتها كاملة على ثرواتها الوطنية.