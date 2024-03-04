حماد: وفرنا المال اللازم لشراء اللقاحات المضادة للحمى القلاعية

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، تعليماته المشددة لكل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية؛ لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية بعد ورود تقارير بشأن الوضع الوبائي، لهذا المرض المنتشر بين المواشي في عدد من المدن الليبية، وما يشكله من خطر على الإنسان والثروة الحيوانية.

وأكد حماد على توفير القيم المالية المخصصة لشراء اللقاحات والأمصال لمواجهة الوباء، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير الأمصال والأدوية والملابس الواقية اللازمة لمكافحة الوباء، وضرورة متابعة أماكن الرعي، والسلخانات، والأماكن التي يُشتبَه بانتشار الوباء فيها أو عن طريقها، مع ضرورة تحديد سلخانات معتمدة لذبح المواشي في كل المدن.

كما أكد حماد على ضرورة منع تنقل المواشي بين المناطق والمدن بشكل نهائي، وتكليف شركات الخدمات العامة بتحديد أماكن مخصصة للمواشي النافقة، إضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بمدى خطورة الوباء، وطلب التبليغ عن أي حالات اشتباه تتم ملاحظتها، مع ضرورة إحاطة رئيس الوزراء بتقرير يومي عن الوضع الوبائي، والإجراءات المتخذة حياله.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.