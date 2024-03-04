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تعاون هولندي أممي لحل أزمة “المفقودين في ليبيا”

أبرزهم.. ضحايا إعصار دانيال في درنة

4 مارس، 2024 5:22 م
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جانب من التوقيع

 

أخبار ليبيا 24

 

اتفقت السفارة الهولندية في ليبيا، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على التعاون مع البعثة الأممية في ليبيا لمعالجة مشكلة المفقودين، في مشروع تصل مدته إلى 3 أعوام.

ويضمن الاتفاق “المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا وبناء مؤسسات سريعة الاستجابة في قطاعي العدالة والأمن”، وجرى نشر نصه على موقع البرنامج الأممي على الشبكة العنكبوتية.

ويقدر عدد المفقودين في ليبيا بالآلاف، وجميعهم فقدوا بسبب الحروب أو الكوارث، والأبرز في هذا السياق كارثة درنة، التي راح ضحيتها عدد ضخم من البشر، بعدما أهلكهم إعصار دانيال.

تبادل الخبرات وبناء القدرات

وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الموقعون على معالجة أزمة المفقودين، عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات للسلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمعالجة قضية المفقودين، وتعزيز قدرات سلطات الطب الشرعي والتحقيق الجنائي، ودعم تبني مقاربة شاملة تتمحور حول الضحايا لتلبية احتياجات أسر المفقودين.

وقال السفير الهولندي جوست كلارينبيك، إن اختفاء أي شخص مقرب يعتبر تجربة قاسية، وتمر لحظات صعبة جدًا على الأسر دون معرفة أي معلومات “تتعطل الحياة”، لافتًا إلى أن هولندا تتمنى “الإسهام في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، لصالح تلك العائلات”.

وأكد أن بلاده تعمل على مساعدة ليبيا في مرحلة انتقالية تعيشها.

من جهته، رأى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، كريستوفر ليكر، أن ملف المفقودين مهم جدًا، ومعالجته تدعم الشعب الليبي، مؤكدًا أن “هذه الشراكة قفزة إلى الأمام في جهودنا لبناء ليبيا أكثر سلامًا وعدلًا لأبنائها”.

 

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4 مارس، 2024 5:22 م
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