الكفرة تجدد طلب “العون” لمواجهة تحديات اللاجئين السودانيين

أخبار ليبيا 24

لازال تدفق اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم على مدينة الكفرة يؤرق السلطات المحلية في ظل ضعف الإمكانيات للبلدية الواقعة بجنوب شرق ليبيا.

وقال، عبد الله سليمان الناطق باسم بلدية الكفرة، في تصريح صوتي لأخبار ليبيا 24، إن عدد من تلقى مساعدات من اللاجئين السودانيين داخل المدينة، يصل إلى نحو 20 ألف شخص.

وأشار سليمان، إلى أن الدعم المقدم للاجئين السودانيين هو ما قُدم فقط من قبل القوات المسلحة الليبية. وقال: “أن المساعدات ستنفد قريبا ما لم تكن هناك مساعدات أخرى سواء محلية أو من قبل المنظمات الدولية”.

تدفق اللاجئين إلى الكفرة

وجدد سليمان التأكيد على، وجود هاجس أمني وصحي، لدى بلدية الكفرة، عن كيفية مواجهة التدفق المستمر للاجئين في ظل نقص الإمكانيات الصحية والدوائية.

وقال المتحدث: “اللاجئين محتاجين إلى متابعة صحية مستمرة من أدوية داء السكري والضغط واللقاحات”.

وأضاف: “البلدية في حاجة لدعم لمواجهة هذا التحدي وتقديم المساعدة لآلاف اللاجئين من السودان داخل المدينة”.

وتقدّم كتيبة “سُبل السلام”، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للجيش الوطني، مساعدات إنسانية على المهاجرين السودانيين النازحين. ويجري توزيع المعونات داخل مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والمساعدات الإنسانية المقدمة من القوات المسلحة مكونة من 50 شاحنة، وفق تصريح المتحدث عبدالله سليمان. وتشمل أغطية ومواد صحية وبعض المواد الغذائية.

ولازالت الحرب الدائرة في السودان، منذ 15 أبريل 2023، تلقي بظلال قاتمة على الأوضاع الإنسانية، ما دفع الملايين من الفرار من بلادهم جراء ذلك.