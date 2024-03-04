الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أنهكت الدولة.. وتهدد الأمن

أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، إن الهجرة غير الشرعية وما ترتب عنها من تداعيات أنهكت الدولة؛ مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت هاجسًا وقلقًا يهدد أمن البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة حول رؤية وزارة الداخلية لتعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، وأقيمت الجلسة، اليوم الاثنين، في طرابلس.

وحضر الجلسة وزير الداخلية ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وسفراء دول وبعثات دبلوماسية لدى ليبيا.

وأوضح الطرابلسي، أن هناك خططا أمنية وخطوات فعلية اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين الحدود والحد من الهجرة، وذلك بالتعاون مع دول الجوار؛ مؤكدًا تفعيل أبراج المراقبة بالقاطع الحدودي مع تونس، لافتًا إلى أن العمل ما زال مستمرا ليشمل كافة حدود الدولة.

وبيّن الطرابلسي أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية نجحت في ضبط العديد من القضايا ومكافحة عصابات التهريب والإتجار بالبشر، والمتورطين في الأعمال الإجرامية، فضلًا عن إنقاذ العديد من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر والصحراء، بما يمليه عليها ديننا الإسلامي والإنسانية.

كما أشار إلى أن العمل جار للترحيل الطوعي للمهاجرين؛ ولن نسمح بالتواجد غير الشرعي داخل ليبيا إلا وفق القانون والتشريعات المعمول بها، وبأن التوطين مرفوض رفضًا تامًا وبأن ليبيا دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد.

وتابع: “إن رؤية وزارة الداخلية سينتج عنها تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع التهريب ومكافحة الجريمة، وسيجري تسخير كل الإمكانيات لتأمين الحدود، وهذا ما يطلبه المواطن الليبي للمحافظة على مقدرات بلاده والمحافظة على أمن دولته”.

وأكد أن أمن حدود ليبيا من أمن دول الجوار، الأمر سيلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية وستكون نتائجه إيجابية، قائلا: “سنبدأ في تفعيل أبراج المراقبة بالقاطع الحدودي مع تونس والذي سيليه باقي المراحل لتشمل كافة الحدود مع دول الجوار”.

وأشار إلى أن منفذ رأس إجدير منفذ حيوي ومهم وركزنا على حلحلة المشاكل التي تواجهه من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة التنقل، وهو يعمل بشكل جيد ويشهد سلاسة في حركة العبور أفضل مما سبق، ونعمل على تحسين حركة التنقل بعيداً عن المناطقية والمحسوبية ويتواجد به عناصر شرطية وأمنية مختصة.

وشدد وزير الداخلية على ضبط أي شخص متورط في ملف تجارة المخدرات وإدخالها لليبيا: “سنتابع الأمر بكل جدية وحزم”.

وأعرب عن استعداد وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية مشتركة مع القيادة العامة بالمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن “محمد الحداد”، من أجل تأمين الحدود والمحافظة على أمن ليبيا.