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الصين وكندا تجددان دعمهما لإجراء الانتخابات في ليبيا

4 مارس، 2024 8:08 م
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أخبار ليبيا 24

جددت الصين، اليوم الإثنين، دعمها جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تعزيز جاهزيتها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.  

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا السيد ليوجيان والوفد المرافق له.

الصين تؤكد دعم الانتخابات

وبحث اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع اقامتها هذا العام.

ومن جهته أثنى القائم بأعمال السفارة الصينية على الجهود التي تقوم بها المفوضية في سبيل تعزيز جاهزيتها، مؤكداً على دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كندا تجدد دعمها للانتخابات

وفي السياق التقى السايح اليوم الإثنين، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد والوفد المرافق لها، وبحث اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا والاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

كما بحث اللقاء ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

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صورة تجمع رئيس المفوضية عماد السايح مع سفيرة كندا إيزابيل سافارد وعضو مجلس المفوضية رباب حلب

وأكدت سفيرة كندا على استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، مثمنةً الجهود المبذولة لتنفيذ العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا.

يذكر أن اللقاء تم في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس، وبحضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب.

4 مارس، 2024 8:08 م
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