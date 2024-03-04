الصديق الكبير يتعاون مع “هولندا” لحل مشكلة المياه الجوفية بـ زليتن

ناقش الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم، مع سفير هولندا في ليبيا، جوست كلارنبيك، الاستعانة بخبراء هولنديين لمعرفة أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن، وطرق التعامل مع الأزمة.

عُقد الاجتماع صباحًا في مكتب “الكبير”، وبحث الطرفان “توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم قدرات موظفيه في مجالات الرقابة على المصارف والتحول الرقمي، وتسهيل إجراءات عودة الشركات الهولندية لاستئناف أعمالها في ليبيا»، وعدة ملفات أخرى تهم الدولتين.

صرف صحي منتظر في زليتن

ولا تزال مدينة زليتن تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتعاونت ليبيا مع دول كثيرة لفهم التغيرات البيئية التي تحدث حاليًا، وتهدد استقرار السكان.

وأعلن إسماعيل الجوصمي، مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن، مؤخرًا، أنه خاطب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لوضع خطة عاجلة لتنفيذ شبكة صرف صحي في المناطق المتضررة.

ومنذ نهاية شهر فبراير الماضي، تستقبل لجنة إدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه في البلدية، ملفات المواطنين المتضررين، ليجري تسكينهم في أماكن أخرى بعدما تضررت منازلهم بشكل كبير، وأصبحوا مجبرين على التحرك بعيدًا عن بيوتهم.

وتحقق نيابة زليتن الابتدائية، في مدى إسهام عوامل “غير طبيعية” في ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتداعيات الناجمة عنها، وذلك بالاستعانة باختصاصيين من الهيئة الليبية للبحث العلمي وجرت الاستعانة بخبراء من دول أخرى أيضًا.

يذكر أن أعيان وأهالي المدينة طالبوا -في بيان مصور- بصيانة المنازل المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وباستكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة بشكل عاجل.