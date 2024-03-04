أخبار محليةالأخبار

“الأرض انشقت”.. أهالي السبيعة بطرابلس يستغيثون ويطالبون بتفسير

عمقها 4 أمتار.. وفرق تتوجه للفحص

4 مارس، 2024 6:06 م
0 0
تشقق أرضي
تشقق أرضي

 

 

 

استغاث أهالي بلدية السبيعة، جنوب طرابلس، بالمسؤولين، بعدما تشققت الأرض بشكل مريب وغامض من حولهم.

من جهتها، أعلنت الحكومة منتهية الولاية، أنها بدأت في التحقيق في الأمر، بعدما طالب الأهالي بمعرفة أسباب ما يحدث.

وبحسب بيان صدر عن وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أجرى فريق مختص زيارة ميدانية لمكان ظهور التشققات، ومن المنتظر أن يقدم تقريرًا إلى جهات الاختصاص، لتوضيح حقيقة ما يحدث، وكيفية التعامل معه، ومدى خطورته على أهالي المنطقة.

أما وزارة الحكم المحلي، فذكرت أنها أرسلت فريقًا أيضًا لدراسة الظاهرة، وتحديد المناطق التي ظهرت بها تشققات أو انخفاضات، لفهم ما تغير في جيولوجيا المكان.

عمق 4 أمتار.. والعرض 3

وانتشر عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تشققات كبير في مزرعة بمنطقة السبيعة، وهي ظاهرة لم تحدث بهذا الشكل من قبل، ما نشر حالة من القلق بين الأهالي.

واعترف المجلس البلدي بالسبيعة، بأن التشققات الأرضية انتشرت في أكثر من مكان، ويصل عمقها إلى 4 أمتار، وعرضها إلى 3 أمتار.

وينتظر أهالي المنطقة توضيح حقيقة الأمر، وسط انتشار شائعات عن أن ما يحدث قد يزيد ويمتد إلى البيوت، لذا لا بد من فهم ما حدث، وهل يمكن أن يتكرر أم لا، وكيف يمكن تفادي حدوث الأمر مستقبلًا أو التنبؤ به بأي شكل يساعد في منع حدوث كوارث في ليبيا، وستظهر التحقيقات مزيدًا من التفاصيل مستقبلًا.

الوسوم
4 مارس، 2024 6:06 م
0 0

المزيد من الأخبار

الكبير e1491243632460

الصديق الكبير يتعاون مع “هولندا” لحل مشكلة المياه الجوفية بـ زليتن

4 مارس، 2024 5:49 م
جانب من التوقيع

تعاون هولندي أممي لحل أزمة “المفقودين في ليبيا”

4 مارس، 2024 5:22 م
أمن الهلال النفطي: ضبط ليبي و3 سودانيين بلباس وبطاقات عسكرية مزورة

أمن الهلال النفطي: ضبط ليبي و3 سودانيين بلباس وبطاقات عسكرية مزورة

4 مارس، 2024 4:30 م
صيحات انتقاد لعدم إشراك "طارق التايب" بمباراة "ملعب طرابلس".. و"البرنس" يؤكد عدم دعوته

صيحات انتقاد لعدم إشراك “طارق التايب” بمباراة “ملعب طرابلس”.. و”البرنس” يؤكد عدم دعوته

4 مارس، 2024 3:20 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى