“الأرض انشقت”.. أهالي السبيعة بطرابلس يستغيثون ويطالبون بتفسير

استغاث أهالي بلدية السبيعة، جنوب طرابلس، بالمسؤولين، بعدما تشققت الأرض بشكل مريب وغامض من حولهم.

من جهتها، أعلنت الحكومة منتهية الولاية، أنها بدأت في التحقيق في الأمر، بعدما طالب الأهالي بمعرفة أسباب ما يحدث.

وبحسب بيان صدر عن وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أجرى فريق مختص زيارة ميدانية لمكان ظهور التشققات، ومن المنتظر أن يقدم تقريرًا إلى جهات الاختصاص، لتوضيح حقيقة ما يحدث، وكيفية التعامل معه، ومدى خطورته على أهالي المنطقة.

أما وزارة الحكم المحلي، فذكرت أنها أرسلت فريقًا أيضًا لدراسة الظاهرة، وتحديد المناطق التي ظهرت بها تشققات أو انخفاضات، لفهم ما تغير في جيولوجيا المكان.

عمق 4 أمتار.. والعرض 3

وانتشر عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تشققات كبير في مزرعة بمنطقة السبيعة، وهي ظاهرة لم تحدث بهذا الشكل من قبل، ما نشر حالة من القلق بين الأهالي.

واعترف المجلس البلدي بالسبيعة، بأن التشققات الأرضية انتشرت في أكثر من مكان، ويصل عمقها إلى 4 أمتار، وعرضها إلى 3 أمتار.

وينتظر أهالي المنطقة توضيح حقيقة الأمر، وسط انتشار شائعات عن أن ما يحدث قد يزيد ويمتد إلى البيوت، لذا لا بد من فهم ما حدث، وهل يمكن أن يتكرر أم لا، وكيف يمكن تفادي حدوث الأمر مستقبلًا أو التنبؤ به بأي شكل يساعد في منع حدوث كوارث في ليبيا، وستظهر التحقيقات مزيدًا من التفاصيل مستقبلًا.