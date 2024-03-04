“مركز الأرصاد”: طقس متقلب على مناطق شمال ليبيا مصحوب برياح ترابية نشطة

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس على شمال ليبيا أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال مركز الأرصاد، اليوم الإثنين، إن الطقس متقلب على مناطق شمال ليبيا، إذ نميل درجات الحرارة تميل للانخفاض على الشمال الغربي مع رياح نشطة أحيانًا.

وأضاف، أن درجات الحرارة تكون مرتفعة نسبيًا هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي مع رياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار مركز الأرصاد، إلى وجود تكاثر للسحب من حين لآخر مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر يومي الثلاثاء والأربعاء. وذكر مركز الأرصاد، أن الطقس يبقي دون تغير على مناطق جنوب ليبيا.

الأرصاد: الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 30 مئوية

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا ما بين (16–20) مئوية، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، تتحول يوم الغد إلى غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (24–30) مئوية على شمال شرق ليبيا ولا تتجاوز (22) مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وأضاف مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة تسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي. والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة أحيانًا، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

أمّا درجات الحرارة القصوى بجنوب غرب ليبيا، فتتراوح ما بين (27–29) مئوية، ولا تتجاوز (20) مئوية على غدامس. وتسجل درجات الحرارة القصوى تراجعًا يوم الغد على بعض المناطق، مع هبوب رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة.

وفي جنوب شرق ليبيا تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (26–30) مئوية، مع هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.