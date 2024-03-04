ارتفاع “طفيف” في أسعار النفط بعد تخفيضات أوبك + “الطوعية”

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد التمديد المتوقع على نطاق واسع لتخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل مجموعة أوبك + المنتجة يوم الأحد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، 14 سنتا إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 80 دولارًا للبرميل بعد مكاسبه 4.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يخفف ذلك السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وارتفاع الإنتاج خارج نطاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+).

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، إن روسيا ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في أوبك+.

واتسع الفارق الفوري بين أشهر خام برنت بمقدار 6 سنتات ليصل إلى 92 سنتًا للبرميل، في حين ارتفع الفارق لمدة ستة أشهر بمقدار 9 سنتات ليصل إلى 4.43 دولار، في إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون تشديد العرض في المستقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

أسعار النفط وتوترات الشرق الأوسط

وساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب في عزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر في دعم أسعار النفط في عام 2024، على الرغم من تأثير المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وتعهدت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، بمواصلة استهداف السفن البريطانية في خليج عدن بعد غرق السفينة المملوكة للمملكة المتحدة روبيمار.

وطالبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يوم الأحد، حركة حماس الفلسطينية بالموافقة على وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، بينما حثت إسرائيل بقوة على بذل المزيد من الجهد لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة.

وتصر واشنطن على أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح قريبا وتضغط من أجل التوصل إلى هدنة بحلول بداية شهر رمضان أي بعد أسبوع. وقال مسؤول أمريكي يوم السبت إن إسرائيل وافقت على اتفاق إطاري.