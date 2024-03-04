أمن الهلال النفطي: ضبط ليبي و3 سودانيين بلباس وبطاقات عسكرية مزورة

أخبار ليبيا 24

ضبط الأمن بمنطقة الهلال النفطي شخص ليبي برفقته ثلاثة سودانيين يرتدون بدلًا عسكرية وبحوزتهم أوراق ثبوتية مزورة، وفق تأكيد اللواء إيهاب بوخريص الكزة مدير الأمن لأخبار ليبيا 24

“الكزة” قال في تصريح، اليوم الاثنين، إن عناصر المديرية ضبطوا الأشخاص الأربعة عند إحدى النقاط الأمنية التابعة لوحدة التحريات بمركز شرطة بشر المكلفة بضبط المطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة.

وأوضح “الكزة”، أن عناصر الأمن ضبطوا شخصًا يقود سيارة نوع “هيونداي فيرنا ” اللون رصاصي، وبرفقته ثلاثة أشخاص، وبطلب الأوراق الثبوتية منهم اتضح أنها مزورة وكذلك إجراءات السيارة.

وأضاف الكزة، أن بالاستدلال معهم اعترف السائق بشراء البطاقات المزورة مقابل مبلغ مالي وأن ارتداء الركاب برفقته بدلًا عسكرية، جاء لإيهام البوابات والتمركزات الأمنية بهوياتهم المزورة.

وقال مدير أمن مديرية الهلال النفطي، إن بعد انتهاء التحقيقات أحيل الأشخاص الأربعة إلى النيابة العامة.

وفي 28 فبراير الماضي أعلن جهاز الأمن العام ضبط 4 وافدين من الجنسية التشادية، يرتدون لباسًا عسكريًا ويحملون وثائق عسكرية مزورة.

وقال جهاز الأمن العام في شرق ليبيا، إن الدوريات الأمنية ضبطت عددًا من العمالة الأجنبية الوافدة دخلت البـلاد بطريقة غير شرعية بخط سير عام من تشاد إلى مدينة إجدابيا ومنها إلى البيضاء.

وذكر الجهاز، أن ضبطهم جاء من قِبل إحدى نقاط التفتيش بالشريط الساحلي لبلدية ساحل الجبل الأخضر، قبل وصولهم إلى البيضاء. وأضاف أنّه أخذت حيالهم الإجراءات القانونية، وأحيلوا إلى مديرية أمن الساحل للاختصاص.