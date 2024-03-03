مصدر لـ أخبار ليبيا 24: ميناء الحريقة صدر 4 ملايين برميل إلى الصين فبراير الماضي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، عن انخفاض صادرات النفط الخام في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، خلال شهر فبراير الماضي بسبب مشاكل الكهرباء في حقلي مسلة والسرير.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، أن الصادرات بلغت أربعة ملايين برميل من خلال أربعة ناقلات نفطية جميعها كانت إلى الصين، مشيرا إلى أن الناقلة الاولى “دلتا هيلاس” شحنت في السادس من شهر فبراير مليون برميل الى الصين، وأن الناقلة الثانية “كار فينيوس” شحنت في العاشر من شهر فبراير مليون برميل إلى الصين.

وأضاف المصدر أن الناقلة الثالثة “اكسبلور” في السادس عشر من شهر فبراير شحنت مليون برميل الى الصين، لافتا إلى أن الناقلة الرابعة “فرونت كراون” شحنت في السابع والعشرين من شهر فبراير مليون برميل إلى الصين، مشيرا إلى أن هذه الصادرات المنخفضة لم تحدث خلال أي شهر في السنوات الماضية.

ماذا تعرف عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق ؟

يتميز بموقع جغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية جعلته من أهم الموانئ النفطية في ليبيا بل في شمال أفريقيا، ويوجد بالميناء 10 صهاريج كبيرة لتخزين النفط الخام، ويصل النفط الخام إٕلى صهاريج التخزين بالميناء من حقلي مسلة والسرير عبر أبوب بطول 513 كيلومترا وقطر 34 بوصة.

يتنقل النفط الخام عبر عمليات نفطية ومروره بالعدادات وإجراء التحاليل المطلوبة ليصل عبر أنابيب وخراطيم إلى الناقلات النفطية.

بوجود أرصفة التصدير في خليج شبه مغلق جعل الميناء يعمل طوال أيام السنة، فيما لم تسجل عليه أي إيقافات بسبب الأحوال الجوية وكذلك لم تسجل عليه أي حالة تلوث للبحر ولا البيئة المحيطة به.

يمكن لهذه الأرصفة استقبال الناقلات النفطية الضخمة التي تقوم بشحن مليون برميل ويمكن للميناء استقبال ناقلتين في آن واحد.