ليبيا المركزي يُغلق “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” حتى نهاية شهر مارس الجاري

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إغلاق “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضح المصرف أنه تم حجز الحصة المخصصة لكل المصارف التجارية إلى نهاية شهر مارس الجاري.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أعلن في مطلع فبراير الماضي إطلاق “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

ولفت المصرف المركزي إلى أن موعد فتح “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” سيكون يوم الأحد الموافق لـ31 مارس الجاري.

وكان قد ارتفع سعر صرف الدولار إلى 7.47 دينار من 7.23 دينار في منتصف تعاملات السوق الموازية، اليوم الأحد.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر صرف اليورو أمام العملة الليبية إلى 8 دنانير مقابل 7.74 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 9 دنانير من 8.90 دينار في تعاملات أمس.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

ولم يشهد سعر الليرة التركية أو الدينار التونسي أي تغيير، حيث استقرا عند 0.24 دينار و2.35 دينار ليبي على التوالي، انخفض سعر كسر الذهب “عيار 18” للغرام الواحد إلى 340 دينارا من 348 دينارا.

وفي السوق الرسمية، حافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.83 دينار، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي. كما ثبت سعر صرف اليورو عند 5.23 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.