دعم الاستقرار يُحبط تهريب 40 ألف لتر من الوقود في نسمة

أخبار ليبيا 24

في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة تهريب الوقود التي أثقلت الاقتصاد الليبي تمكن جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية من إحباط تهريب 40 ألف لتر من وقود الديزل في منطقة نسمة غربي البلاد.

وأوضح الجهاز في بيان له أن المهربين كانوا يعملون على بيعها في المنطقة الجنوبية الليبية، مشيرًا إلى أن هذه الكمية كانت على متن شاحنة تنقل زيوتًا سائلة.

وأكد المكتب التابع للجهاز أن في بلدة نسمة تمكن من ضبط شاحنة تنقل الزيوت السائلة إلى المنطقة الجنوبية باستخدام تصريح نقل مزور.

وقال الجهاز أنه عند تفتيش الشاحنة اتضح أن الزيوت وضعت من أجل التمويه وأن الشاحنة محملة بكمية تقدر بـ40 ألف لتر من وقود الديزل لبيعها إلى مهربي الوقود بالمنطقة الجنوبية بسعر دينارين للتر الواحد.

وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص للتصرف، واستمرار جهوده للتصدي لعمليات تهريب الوقود التي تشكل عبئًا يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، وتهديدًا للأمن الاقتصادي الليبي.

اتهامات لمسؤولين بالضلوع في عمليات تهريب

وفي 9 فبراير الماضي، أدانت المؤسسة الوطنية للنفط عمليات إثارة الجلبة والتأجيج التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبيين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب.

وأضافت المؤسسة، أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات الإثارة للرأي العام وتشويه لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حضر عليها.

وأكدت المؤسسة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.

رفع الدعم عن الوقود

وفي 9 نوفمبر من العام الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن القضاء على تهريب الوقود لا يتم إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين، مشيرا إلى استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية رغم ضرب مخازن التهريب في المنطقة الغربية.

وفي كلمته خلال اجتماع الحكومة العادي التاسع للعام 2023، قال الدبيبة: “إن شركات مثل البريقة لتسويق النفط تشتكي من ظاهرة التهريب عبر الشركات التي توزع من خلالها شحنات الوقود”.