“خارجية الدبيبة” تستلم أوراق اعتماد سفير صربيا الجديد

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، استلامها أوراق اعتماد سفير صربيا الجديد لدى ليبيا، دراغان تودوروفيك.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، عبر موقع “فيس بوك”، إن مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلف بتسيير أعمالها، الطاهر الباعور، استقبل بمقر ديوان الوزارة في طرابلس سفير جمهورية صربيا الجديد دراغان تودوروفيك.

وذكرت الوزارة أن مدير إدارة المراسم العامة استلم من السفير الصربي الجديدة نسخة من أوراق اعتماده، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا له استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة لأداء عمله.

وتأتي هذه الخطوة قبيل تقديم أوراق الاعتماد الدبلوماسي إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

بحث التعاون مع الصين

وفي سياق متصل، استقبل الباعور، اليوم الأحد، بمكتبه، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة ليبيا “ليو جيان”، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات وآفاق الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات بين ليبيا والصين.

إقالة المنقوش واستلام الباعور مهامها

وفي أغسطس من العام الماضي، أقال الدبيبة وزيرة الخارجية بحكومته نجلاء المنقوش من منصبها، بعد تسريب تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، في اجتماع قالت عنه الوزيرة إنه لم يكن مبرمجًا وغير رسمي، كما قرر إحالتها للتحقيق، وتكليف الطاهر الباعور بتسيير أعمال الوزارة.

وقال الدبيبة –حينها- إن “ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي هامشيًا”، مشيرا إلى “أنه سيجري كشف تفاصيله من خلال التحقيقات”.