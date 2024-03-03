حماد: اشتباكات الزاوية وصلت لـ”الأسلحة الثقيلة”.. وعلى “الشيوخ” التدخل

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، إن الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية لا بد من أن تتوقف فورًا، مؤكدًا أن على شيوخ القبائل والحكماء مسؤولية كبيرة لاستعادة الهدوء.

وأضاف رئيس الوزراء، في تدوينة نشرها –اليوم الأحد- على موقع “إكس”، أنه يتابع –بأسف وقلق- ما يحدث في الزاوية بين الأشقاء والأهل من اشتباكات مسلحة، وصلت إلى استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى، ووقعت في وسط الأحياء السكنية.

وحرص “حماد” على المطالبة بحقن دماء أبناء ليبيا، مؤكدًا أن على الجميع أن يتوقف عن إطلاق النار فورًا، والاحتكام للعقل، واللجوء للأجهزة الرسمية، الأمنية والقضائية، لحل الأزمة، لأن هكذا تسير الأمور في دولة قانون.

شيوخ القبائل قادرون على “فرض التهدئة”

وشدد على أهمية دور الحكماء وشيوخ القبائل، في التدخل العاجل لإنقاذ الموقف وفرض التهدئة بين كل الأطراف، للحفاظ على الأرواح وممتلكات الأفراد والدولة.

وشهدت مدينة الزاوية، مساء أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توضح إطلاق الرصاص بكثافة وسط أحياء سكنية، ولم يعرف أحد سبب الخلاف.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر، بمدينة الزاوية، مناشدة لجميع المتصارعين في منطقة الحرشة، بوقف إطلاء النار، وإفساح المجال للأهالي للهروب من موقع الاشتباكات المسلحة.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ، أنه جرى تأمين خط سير لعودة المواطنين من الزاوية الغرب نحو طرابلس، بالتعاون مع المجلس البلدي، بعد ما شهدته المنطقة من وقائع مرعبة.